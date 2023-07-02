Z Zurich Foundation katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği ortaklığıyla yürütülen "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesinde, dördüncü ve beşinci grup kadın köy öğretmenleri “mesleki gelişim eğitimleri”ni tamamladı. 4 gün süren programın son gününde Anıtkabir ziyaret edilerek, resmî törenle Atatürk'ün Mozole'sine çelenk bırakıldı.ANKARA (İGFA) - 2018 yılından bu yana mesleğinin ilk yıllarında köye atanan kadın öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, fiziksel ve mesleki sorunların en aza indirilmesi, mesleklerine ve kendilerine olan inanç ve motivasyonlarının yükseltilmesi, yaşam becerilerinin desteklenmesi ve öğrencileri için rol model olmaları amacıyla yürütülen "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi tüm hızıyla sürüyor.

Z Zurich Foundation katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği ortaklığıyla yürütülen proje; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın dördüncü maddesi olan “Nitelikli Eğitim”e dair birebir bir etki oluştururken, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Hedeflikler İçin Ortaklıklar” maddeleri çerçevesinde de oldukça büyük adımlar atılmasını sağlıyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA BİN ÖĞRETMENE ULAŞILACAK

Proje kapsamında 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından Psikolojik İyilik Halini Destekleme Modülü de proje kapsamına eklendi ve böylelikle sadece deprem bölgesindeki değil, proje kapsamında ulaşılan tüm öğretmenlerin bu alanda desteklenmesi için bir adım atıldı. Bugüne kadar projeye katılan öğretmenler kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerini tamamlayarak “sosyal etki yaratan öğretmen” programı ile girişimcilik, sosyal sorumluluk ve sosyal fayda konularında mentorluk süreçleri için hazırlandı.

2018 yılında 50 öğretmenle başlayan projeye bugüne kadar 64 farklı ilden 938 köy öğretmeni dahil olduğu projede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı itibarıyla bin öğretmene ve bin öğretmen aracılığıyla 30 bin öğrenci ve 150 bin aile bireyine ulaşılması hedeflendi.