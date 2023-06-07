Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimini tamamlayan ‘Kiraz’ ve ‘Ateş’ isimli köpekler, Sedat Karakılınç isimli çiftçi tarafından sahiplenildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın uygulamaya aldığı Can Dostum ve Can Yoldaşım projeleri kapsamında eğitimlerini tamamlayan can dostlarımız, yeni sahipleriyle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma eğitimleri alan ‘Ateş’ ve ‘Kiraz’ adlı köpekler, Sedat Karakılınç adlı çiftçi tarafından sahiplenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru ile birlikte çiftçiyi ziyaret ederek, köpeklerin teslimini gerçekleştirdi.

Proje hakkında bilgi veren Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, “Hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığımız Can Dostum ve Can Yoldaşım projeleri kapsamında, birçok can dostumuzu yeni yuvalarına kavuşturduk. Sahipsiz dostlarımızı tekrardan insanlığa kazandırmak adına eğitimini tamamlayan köpeklerimizi de, çiftçilikle uğraşan Sedat Karakılınç isimli vatandaşımız sahiplendi. Proje kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.