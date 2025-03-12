Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Kültür Takvimi kapsamında Geyve SGM’de tasavvuf dinletisive Şeçkin Bayramoğlu’nun eğlence dolu Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla vatandaşlara sanatla, eğlenceyle dolu bir gece sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Ramazan etkinlikleri, geleneksel sanatları yaşatmaya ve vatandaşlara Ramazan ayının manevi iklimini hissettirmeye devam ediyor.

Son durak Geyve

Etkinliklerin son durağı Geyve Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) oldu. Kent Orkestrası’nın tasavvuf dinletisiyle manevi bir atmosfer yaşanırken, Seçkin Bayramoğlu’nun sahnelediği Karagöz-Hacivat gölge oyunu izleyicilere neşeli anlar yaşattı.

Müzikle ruhları dinlendirdiler

Program, Kent Orkestrası’nın özel Ramazan repertuvarı ile başladı. Tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini icra eden orkestra, izleyenleri adeta huzur dolu bir yolculuğa çıkardı. Enstrümanların eşlik ettiği ilahiler ise 11 ayın sultanında oluşan manevi atmosferi daha da güçlendirdi.

Gölge oyunu kahkahaya boğdu

Müzikal ziyafetin ardından sahneye tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu çıktı. Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli diyalogları, çocukları kahkahaya boğarken, büyüklere keyifli bir seyir zevki sundu.

Geyve’de Ramazan akşamı, Büyükşehirle maneviyat ve sanatla geçti. Ramazan Kültür Takvimi’nin program takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.