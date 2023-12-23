Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, “81. Kuruluş Yıl Dönümü”nü çeşitli etkinliklerle kutladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 81. yıl dönümünü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “81. Kuruluş Yıl Dönümü” kutlama programına EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bürokratlar ve EGO personeli katıldı.

“EGO’NUN TARİHİNE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE BİRÇOK İLK EKLEDİK”

Düzenlenen yıl dönümü kutlamasında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Kuruluşumuz bugün Ankara’da lastik tekerlekli ve raylı sistem işletmeleriyle, alternatif ulaşım modlarıyla toplu taşımadan sorumlu kamu otoritesi olarak hizmet vermektedir. Doğalgazın özelleştirilmesi de içinde büyük bir “keşke” barındırıyor. Keşke özelleştirilmeseydi. Zira doğalgaz şu an bizde olsaydı EGO, Büyükşehir Belediyemizden destek almayacak aksine Belediyemizin bütçesine katkıda bulunacaktı. EGO, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerle, öğrenci, öğretmen vb. grupları ücretsiz veya indirimli taşıma gibi sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirebilmesinin yanı sıra verdiği bütçe fazlasıyla, her dönemde bir metro hattını yapabilecek öz kaynak yeterliliğine de sahip olacaktı. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar EGO’nun tarihine yakışır bir şekilde birçok ilk ekledik. İlk günden beri yenilikçi, insan odaklı ve çevreci ulaşım politikalarını benimsiyor ve destekliyoruz.”

EGO PERSONELİ MESLEKİ ANILARINI PAYLAŞTI

Kutlamalarda FOMGET Halk Dansları Topluluğunun zeybek gösterisi büyük beğeni toplarken, Elif Akaydın Özkan’ın sunumuyla ABB TV’de yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok Ankara’ programında EGO’nun anlatıldığı bölüm ilgiyle izlendi. EGO’ya bağlı birimlerde çalışan personelin katılımıyla da ‘Anılarla EGO’ konulu bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide personel, EGO ile ilgili mesleki anılarını paylaştılar. EGO Genel Müdürlüğü ayrıca 1987 model eski belediye otobüsünü Büyükşehir Belediyesi önüne getirerek çalışanlara nostalji yolculuğu yaşattı.

Kutlama programı emekli personele plaket takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi, Kent Orkestrası’nın verdiği mini konser ve resepsiyon ile sona erdi.