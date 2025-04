Ankara’da her gün yüz binlerce yolcunun kullandığı EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da 2024 yılında tam bin 932 eşya unutuldu.ANKARA (İGFA)- Başkentte her gün yüz binlerce yolcu taşıyan EGO otobüsleri, ANKARAY ve metrovagonlarında unutulan eşyaların sayısı her geçen yıl artıyor. 2024 yılında Ankara’daki toplu taşıma araçlarında özellikle elektronik cihazlar, kimlikkartları ve banka kartları en çok unutulan eşyalar arasında yer aldı.

88 CEP TELEFONU UNUTULDU

2024 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan en dikkat çekici eşyalardan biri günlük hayatta vazgeçilmez hale gelen cep telefonları oldu. Yıl boyunca 88 cep telefonu, otobüs koltuklarında, metro vagonlarında ya da istasyon banklarında unutuldu. Bunun yanı sıra kimlikler, banka ve ulaşım kartları ile çeşitli resmi evraklar da kayıp eşya listesinde önemli bir yer tuttu.

AİLE CÜZDANINI UNUTANLAR OLDU

EGO Kayıp Eşya Bürosu’na teslim edilen eşyalar arasında sadece elektronik cihazlar değil, birbirinden ilginç eşyalar da bulunuyor. Aile cüzdanı, bebek arabası, puset, ev telefonu, radyo, tıraş makinesi, işitme cihazı, hesap makinesi, kettle, su pompası, gitar, melodika, spor aleti, tripod, barkod okuyucu, kolonya, çay, takım elbise ve makyaj malzemeleri gibi eşyalar da unutulanlar arasında yer aldı.