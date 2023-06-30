İzmir'de oynanan EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandıİZMİR (İGFA) - EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde bugün başladı. Kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele ediyor.

A Grubu'nda mücadele eden U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımımız ilk maçında Ukrayna'ya 2-0, günün ikinci maçında ise İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Grubu’nda mücadale eden U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız ise oynadığı maçlarda Hırvatistan'a 2-0 ve Norveç'e 2-0'lık setlerle kaybetti.

U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımımız'ın mücadele ettiği A Grubu'nda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan; C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele ediyor.

U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan takımları yer alıyor.

Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanıyor.