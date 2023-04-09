Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 ilde ilk günden beri bütün kaynaklarını bölgeye seferber eden Ege İhracatçı Birlikleri bu kez de üç senedir başarıyla yürüttüğü EİB Export-Up Mentörlük Programı ile afet bölgesindeki kadın girişimcilere yardım elini uzatıyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 6 Şubat sabahından itibaren tüm mesailerini depremin yaralarını sarmaya vakfettiklerini vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak, ilk etapta Ticaret Bakanlığımızdan 6 milyon liralık bir kaynağımızı ayni yardım olarak kullanmak için izin aldık. İlk andan itibaren bugüne kadar deprem için çalışmadığımız bir dakika bile yok. Ülkemizin ilerlemesi için, çok seslilik için, demokrasi için taşın altına elini koyan kadınlarımıza ihtiyacımız var. Biz EİB olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Çünkü ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak” diye konuştu.

EİB, GAİB VE EGİKAD GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Başkan Eskinazi, “Afet bölgesindeki 11 ilimizde yurtdışına mikro ihracat yapan, kurumsallaşmış, coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışan, sürdürülebilir ve katma değerli üretim yapan, uluslararası organik sertifikalara sahip, e-ticaret ve e-ihracat ile uğraşan yataya yayılan yüzlerce kadın girişimciye ulaşan kolektif yapılanmalar mevcut. Biz dahada güçlenip süreci yönetmek istiyoruz. Bu yüzden Türkiye’ye rol model olan EİB Export-Up Mentörlük Programımızın yeni dönemini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) işbirliğiyle ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 11 ildeki 11 kadın girişimcimize yönelik kurgulayacağız.” dedi.

Export-Up Mentörlük Projesinin ilk döneminde tekstil sektörünün kadın temsilcilerinden Gözde Destek'e 6 ay boyunca mentörlük yaptığını anlatan Eskinazi, “Faydalanıcımız daha önce Türkiye’de üretilmemiş olan akıllı tekstil ürün grubunun üretimini Ar-Ge çalışmaları sonucunda iki yıldır gerçekleştiriyordu. Mentörlüğüm süresince firmasının numune örneklerini görüşmeler aşamasında inceleyerek ürün gelişim sürecine katkı sağladım. Faydalanıcımızın akıllı tekstil konusunda çalışmalarına ek olarak önümüzdeki süreçte ABD’de isim tescili için başvurularının onaylanması neticesinde ABD pazarında da etkin bir rol alacak.” diye konuştu.

EXPORT-UP MENTÖRLÜK PROGRAMIMIZ ÜÇ SENEDİR BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019’da Türkiye’de İhracatçı Birlikleri arasında ilk kez dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact’a imza attıklarını hatırlatan Başkan Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı:

“Global Compact’a üye olan ilk ihracatçı birliği olarak 2022 yılında da Global Compact ve UN Women ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri WEPs imzacısı olduğumuzu duyurduk. Yaklaşık 5 yıldır Global Compact’ın öncelikli prensiplerinden biri olan; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın işgücünün güçlendirilmesiyle ilgili birçok süreci yönetiyoruz. Bu sürecin en önemlilerinden biri; Türkiye’de kadın ve genç girişimcilere yönelik ilk ihracat odaklı mentörlük programı Export-Up Mentörlük Programımız üç senedir başarı hikayeleri yazıyor. Hem Türkiye’de kadın işgücü temsili en yüksek kurumlardan biri hem de Yönetim Kurullarında da kadın temsili en yüksek kurumlardan biriyiz. Bütün Yönetim Kurulu üyelerimiz kadın haklarıyla ilgili STK’larda aktif görev alıyor.”

KADIN DAYANIŞMASININ EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Export-Up Mentörlük Projesi ile girişimci depremzede kadınlara sunmuş olduğu desteği takdir eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Ege İhracatçı Birlikleri, depremin ilk gününden bu yana destekleriyle bizlere güç ve umut verdi. Özellikle bölgemizde faaliyet gösteren girişimci kadınlar için kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergilerken ekstra bir çaba gösterdiler. Bölgede depremden dolayı maddi-manevi hasar gören kadın işletmecilere destek olmak adına Export-Up Mentörlük projesi kapsamında çalışmak için harekete geçildi. Proje ile bugüne kadar birçok başarılı işe imza atıldığına ve faydalı olduğuna tanık olduk. Aynı pozitif etkileri depremden dolayı zor günler geçiren girişimci kadınlar için de görmeyi umut ediyoruz. Bölge ile ilgili gelişmelere kayıtsız kalmayan, bu anlamlı dayanışma projesiyle bölgemizdeki girişimci kadınlara yalnız olmadıklarını hissettiren Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi’ye ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor, Export-Up Mentörlük projesinin deprem bölgesindeki kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 NİSAN

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, “İlk dönem 6 ay boyunca mentörlük yaptığım faydalanıcımız Betül Buzludağ Aydemir, kurumsal hayattan ayrılarak tekstil ve promosyon ürünleri üzerine olan girişimini 2015 yılında filizlendirmeye başlamıştı. Export-Up sayesinde şu anda Türkiye’deki birçok ulusal ve uluslararası firmanın ürünlerini üretmeye, bu firmaların uluslararası iştiraklerinden de siparişler almaya başladı. Export-Up Programımızın yeni fazında İzmir iş dünyasının temsilcileri, deprem bölgesindeki 11 kadın girişimcimize eğitim, danışmanlık ve deneyim paylaşımlarıyla tekrardan ihracata dönmeleri amacıyla mentörlük hizmeti sunacak. Faydalanıcı-mentör eşleşmeleri kadın girişimcilerimizin faaliyet alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşecek. 14 Nisan 2023 tarihinde başvuru sürecimizi tamamlayacağız.” dedi.