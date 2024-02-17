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Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene 18’incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımcı seçildi.İZMİR (İGFA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene 18’incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımcı seçildi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelen deneyimli tasarımcılardan oluşan ön jüri tüm başvurulardan ilk 20 tasarımcıyı seçerken, ikinci elemede; EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, EİB Moda Tasarım Yarışması Mentörü Moda Tasarımcısı Özlem Erkan, EİB Moda Tasarım Yarışması Komite üyesi Yusuf Yılmaz, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal ve Sanayi 1 Sektörleri Şube Müdürü U. Can Karadeniz’den oluşan jüri; 20 tasarımcıyla mülakat yaparak finale kalan 10 tasarımcıyı seçti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Ülkemizin genç tasarımcılarına, 2004 yılından beri kendilerini gösterebilme, özgün, yenilikçi ve yaratıcı tasarımlarla dünya çapında tanınma fırsatı sunuyoruz. Yarışmada başarı elde eden tasarımcılarımız, dünyanın önde gelen moda okullarında eğitim alma şansı buluyor. Ülkemize döndüklerinde de sektörümüze katkı sağlıyorlar. Bugüne kadar yarışmalarda dereceye giren 20'den fazla tasarımcı, Bakanlığımızın desteğiyle dünya çapında ünlü moda okullarında yüksek lisans eğitimi alma imkanı buldu. Bu durum, gençlerimiz, Türk Moda Endüstrisi ve ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor." diye konuştu.

Yarışmacıların bu sene sezonsuz koleksiyon hazırladığını anlatan EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, yarışmaya yoğun başvuru olduğunu ve 230 başvuru aldıklarını açıkladı. “Bu sene 18’incisini düzenlediğimiz yarışmamızda, karşımızda motivasyonu son derece güçlü bir kitle bulduk. Yarışmacılarımızın her biri 4’er tasarım sundu. Bu yılın yarışmasının teması olan “Analog” fikriyle üretilen her tasarımda, içinde bulunduğumuz hızlı tempolu dijital dünyadan bir kopuşu, analog yöntemlerin güzelliğini ve basitliğini keşfederek, tasarımın içindeki sanatı inceledik. İlk 10’u belirlemekte gerçekten zorlandık. Değerlendirme sürecimiz jürimiz tarafından titizlikle yapıldı. Katma değeri yüksek ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcıların kuracağı bir gelecek inşa ediyoruz. Mayıs ayı içerisinde planlanan final defilesinde 10 finalist şampiyonluk için yarışacak.”

EİB 18’inci Moda Tasarım Yarışması ile ilgili gelişmeler, https://eib.modatasarimyarismasi.org/ adresinden, Youtube/eibmoda, ve Instagram/eibmoda sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İLK 10

ASLI ÖZER

BUSE ÜNAL

ELİF DEMİRBİLEK

HALDUN AYBERS SÜMERMAN

KÜBRA TÜYSÜZ

MUSTAFA SITKI ASMAOĞLU

NİLGÜN DEMİRHAN

ÖMER BAYCAN

SEVGİ YILMAZ

ZEYNEP KARLIDAĞ

ÖDÜLLER

Yarışma kapsamında ilk üç dereceyi alan finalistler para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayı halinde yurt dışında 12 ay süreli eğitim fırsatına da sahip olabiliyor. İlk 10 finalist bu ödüllerin yanında EHKİB Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yine EHKİB tarafından milli katılım organize edilen moda sektörünün önde gelen moda fuarlarını ziyaret hakkı elde etmektedir. (Bu kapsamda ziyaret edilen fuarlar: Fransa/Paris’te senede 2 kez düzenlenen Premiere Vision Paris fuarı ile Almanya-Münih’te senede 2 kez düzenlenen Munich Fabric Start fuarı) Bugüne kadar Moda Tasarım Yarışmalarında dereceye giren 20’nin üzerinde tasarımcı Bakanlığımızın bursuyla dünyaca ünlü moda okullarında master yapma fırsatı yakaladı. Halihazırda EİB 15. Moda Tasarım Yarışması finalistimiz Ayşe Kaya Fransa-Paris’te bulunan Instıtut Français de la Mode moda okulunda, 16.yarışmanın finalistimiz Edanur Polat ise İtalya-Milano’da bulunan NABA moda okulunda eğitimlerine devam ediyor.

NAKDİ ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü 100.000 TL

İkincilik Ödülü 75.000 TL

Üçüncülük Ödülü 50.000 TL.