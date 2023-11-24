Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ek MTV ve Emlak Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım.ANKARA (İGFA) - Ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak Vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son günler. Ödemelerin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

6 Şubat depremi sonrası yaraların sarılması için ek MTV ödemesi alınmasına kararı verilmişti.

Ek MTV ile aynı zamanda Emlak Vergileri'nin de ikinci taksit ödemelerinde son günler yaklaştı.

30 Kasım'da sona erecek ödemelerde Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacağı ve trafikten çekemeyeceği gibi, araçları hurdaya ayıramayacak, yurt dışına çıkaramayacak ve muayene de yaptıramayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin araçları ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutuldu.

Ek MTV'ye ilişkin ödemeler vergi daireleri, mobil uygulamalar ve bankalardan; Emlak Vergileri ise belediye vezneleri, e-devlet kapılarından yapılabiliyor.