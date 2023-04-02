Eker ambalajları, Nisan ayı otizm farkındalık ayına özel hazırlanan tasarımlarla raflarda yerini aldı.BURSA (İGFA) -“Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeliyle, otizmli gençlerin iş yaşamına katılmasına olanak sağlayan Eker Süt Ürünleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Otizm Farkındalık Ayı olarak kabul edilen Nisan ayında sevilen ürünlerinin ambalajlarında değişikliğe gitti.

Eker, Nisan ayında raflarda olacak özel tasarımlı ambalajlarda; “Ürünlerimizin size ulaşmasında otizmli çalışanlarımızın da emeği var. İyi ki var!” mesajını verdi.

2018’den beri Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında sürdürdüğü iş modelinde 12 otizmli personel hedefine ulaşan Eker, gelinen noktada çalışmalarını farklı bir boyuta taşıyor.

Eker’in özel temalı ambalajları; Kefir (1000ml), Ayran (1000ml - 300ml), Süzme Yoğurt (900g), Kova Yoğurt (2000g) ve Efsane Yoğurt (750g) ürün seçenekleriyle, Otizm Farkındalık Ayı olarak kabul edilen nisan ayı boyunca market raflarında tüketicilerle buluşacağı kaydedildi.