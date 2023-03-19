Bursa’da yapılan 9. Eker I Run Koşusu’nda birincilik ipini göğüsleyen sporcular, bugün gerçekleşecek Roma Maratonu’nda depremzedeler için mücadele edecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da yapılan 9. Eker I Run Koşusu’nda birincilik ipini göğüsleyen sporcular, 19 Mart Pazar günü gerçekleşecek Roma Maratonu’nda mücadele edecek.

Hatırlanacağı gibi, 9. Eker I Run’da 42K Maratonu birincileri olan Özlem Işık ve Levent Kuva ile 15K Yarışı lideri Ömer Alkanoğlu, organizasyonun ödülü olarak Roma Maratonu’na katılma hakkı kazanmışlardı.

Sporcular, başarılı performanslarını Bursa’dan sonra Roma’da da tekrarlamayı hedefleyecek.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAĞIŞ TOPLANACAK

"Eker I Run” birincileri Roma Maratonu’nda Türkiye’yi temsil ederken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için de bir yardım kampanyası yapılacak.

Eker I Run öncülüğünde yapılacak kampanyada; Atletizm Federasyonu ve Adım Adım destekçiliğinde Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) depremden etkilenen öğrenciler için açtığı Afet Burs Fonu'na koşu severlerden bağış toplanacak.

Bağış linki için tıklayabilirsiniz https://fonzip.com/tev/kampanya/run-rome-the-marathon-keep-them-in-school-scholarship-fund