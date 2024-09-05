Eker Süt Ürünleri’nin, çalışanlarının ve yakınlarının katılımıyla geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla yapıldı.BURSA (İGFA) - Eker Süt Ürünleri, çalışanlarıyla bütünleştiği sünnet şöleni etkinliğinin bu yıl 21’incisini gerçekleştirdi. Bu yıl 13 çocuğun sünnet merasiminin kutlandığı şölende Eker çalışanları aileleri ile birlikte keyifli bir gece yaşadı.

21. Geleneksel Eker Sünnet Şöleni'nde bir konuşma yapan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, "Eker olarak, sünnet şöleni etkinliklerimize başladığımız dönemden bu yana geçen zamanda 20 kat büyüyerek 2.100 kişiyi kapsayan büyük bir aile haline geldik. Yeni yatırımlarla Eker Ailesi'ni daha da büyüteceğiz. Bu başarının perde arkasında tüm Eker çalışanları bulunuyor. Eker, çalışanlarımızın özverisi sayesinde sektörün lider markalarından biri oldu. Tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz şölenimizde sünnet ettiğimiz çocuk sayısı bu yıl rekora ulaştı. Bu yıl 13 küçük kardeşimizi sünnet ettirdik. İnşallah önümüzdeki senelerde sünnet ettirdiğimiz çocukların sayısı daha artacak" dedi.

21. Geleneksel Eker Sünnet Şöleni'nde; şirkette 30 yıl, 20 yıl ve 10 yıl çalışanlara da kıdem ödülleri verildi. Çalışanlara ödüllerini takdim eden Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Uzun yıllardır Eker’de görev yapan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Eker'i Eker yapan başlıca unsurlar, yarattığımız aile ortamı ve çalışanlarımızla kurduğumuz uzun süreli birlikteliktir" dedi

Ödül töreninin ardından hep birlikte eğlenen çalışanlar, yeni dönem için moral depoladılar.