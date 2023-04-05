Eker Süt Ürünleri tarafından yürütülen Türkiye’deki ilk iş koçu destekli istihdam modeli "Otizmli Bireyler İş Gücünde", önümüzdeki dönemde farklı şirketler tarafından da uygulanabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa’daki fabrikasında "Otizmli Bireyler İş Gücünde" adlı istihdam modelini yürüten Eker Süt Ürünleri, otizm ile ilgili sorunlara çözümler bulmak amacıyla ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü ve 2 Nisan’dan itibaren başlayan Otizm Farkındalık Ayı kapsamında bu alandaki istihdam ihtiyacına dikkat çekiyor.

5 yıldır sürdürdüğü iş modelinde 12 otizmli personel hedefine ulaşan Eker, otizmli istihdamını yaygınlaştırmak amacıyla diğer şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına yol haritası eğitimleri ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Eker Süt Ürünleri tarafından yürütülen Türkiye’deki ilk iş koçu destekli istihdam modeli "Otizmli Bireyler İş Gücünde", önümüzdeki dönemde farklı şirketler tarafından da uygulanabilecek. Otizmli istihdamı konusunda köklü deneyimlere sahip olan Eker’in, diğer kuruluşlara vereceği eğitimler ve danışmanlıklar sayesinde daha çok otizmli birey çalışma imkânına kavuşacak.

Süt ve süt ürünleri sektörünün en beğenilen markalarından biri olan Eker, beş yıldır Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında sürdürdüğü “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modelini büyütmeye ve elde ettiği deneyimlerle fayda sağlamaya devam ediyor. “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modeli, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yöntemlerle uyum süreçleri tamamlandığında iş koçlarının desteği ile çalışabileceklerini göstermeyi amaçlıyor. 2018 yılında 2 otizmli personel ile başlayan yolculuk, 2023 yılında 12 çalışanla devam ediyor.