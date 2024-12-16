Eker Süt Ürünleri'nin, Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında 2018 yılından beri sürdürdüğü "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeli; PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin bu yıl 16’ncı kez düzenlediği İnsana Değer Ödülleri'nde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi alanında Kategori Ödülü'nün sahibi oldu.BURSA (İGFA) - İnsan kaynakları alanındaki; yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmak, örnek teşkil eden çalışmaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen PERYÖN - İnsana Değer Ödülleri, Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 16. kez düzenlenen PERYÖN - İnsana Değer Ödülleri'nde "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeli ile Eker Süt Ürünleri de ödüle layık görüldü.

İş gücüne kattığı otizmli bireylerin, sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarını kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları desteği sağlayan bir model olan "Otizmli Bireyler İş Gücünde", PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi alanında Kategori Ödülü'ne layık görüldü.

Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında 2018'den bu yana sürdürülen model, otizmli bireylerin iş hayatında uygun koşullar sağlandığında ve bilimsel dayanaklı uygulamalar ile desteklendiklerinde bağımsız ve yüksek verimlilikle çalışabileceklerini kanıtlamayı amaçlıyor. İş modeli kapsamında, 13 otizmli çalışan Eker'de görev alıyor.