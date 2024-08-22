Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik beraberinde tartışmaları da getiriyor.BURSA (İGFA) - Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, bakanlıkça tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsayan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Bu tespit sonucunda ekilmeyen araziler kiraya verilecek.

“YAPTIRIMLAR GELİYOR”

İşlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fevzi Çakmak, Öncelikle devlet üçer yıllık planlar oluşturacak, o planlar çerçevesinde de üretim planlamaları yapacak ve bunun çiftçiler tarafından yapılıp yapılmadığı denetlenecek eğer uymayan çiftçiye önce uyarı verecek. Eğer plana uyulmaması devam edilirse çiftçiye verdiği desteği kesip, ürettiği ürün üzerinden ceza kesecek. Ekilmeyen arazilerle ilgili ise bunların öncelikle tarım kooperatifleri üzerinden kiralanması bu kiralanmalar sonucunda yer sahiplerine bu kira bedellerinin ödemesi yapılacak.” dedi.

“ÇİFTÇİ KAZANAMIYOR Kİ ÜRETSİN”

Arazinin tarımsal vasfını gerçekleştirilmediği sorununun kaynağına inilmesi gerektiğini belirten Çakmak, bu arazilerin neden ekilmediğine dair keyfi önlemler alınmasının akıllıca bir çözüm olmadığını belirtti.

Çiftçilerin, tarım arazilerine neden ekim yapmadığını sıralayan Çakmak şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle, araziler çok fazla ortağa sahip yani bir arazi üzerinde 15-20 ortak var. Kişi başı 100 150 metre kare düşmeyen yerler var. İkincisi, çiftçi ürettiği üründen para kazanamıyor. Siz para kazanmayan çiftçiye zorla bu araziyi ekeceksin diyemezsiniz. Üçüncüsü, artık köyde yaşayan çiftçi yaşlandı ve bu nedenle ekecek tarlayı çekip çevirecek gücü kendisinde görmüyor. Bütün bunları ele aldığımızda bu sorunları ortadan kaldırmadığımız zaman sanki ‘çiftçi keyfi ekmiyor’ deyip suçlamak mantıksız bir hal alıyor.”

“ÜÇ-BEŞ HOLDİNGİN ELİNE KALIR TARIM”

Kiraya verilecek arazileri holdinglerin almaya ve işletmeye başlayacağı gün çiftçinin tamamen yok olacağını söyleyen Başkan Çakmak, “Bu araziler bir gün üç-beş tane holdingin ya da market zincirinin eline kaldığında, ülkenin tarımı yok olacak. Bu da bizim felaketimiz olacak. Tarım, holdinglerin yönlendirmesi ile ilerleyecek ve şu anki kötü gidişat giderek vahim bir duruma doğru evirilecek.” şeklinde konuştu.