TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88 arttı. Bununla birlikte yıllık enflasyon yüzde 48,58 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 48,58, AYLIK YÜZDE 2,88 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 47,10, AYLIK YÜZDE 2,69 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.