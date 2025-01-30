Kısa adı EKİP olan Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Platformu'nun yeni genel başkanı Muhammed Mustafa Karayün oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Platformu (EKİP), 2025 yılı itibariyle yeni bir döneme girdi.



Gerçekleştirilen istişareler sonucunda platformun yeni Genel Başkanı olarak Muhammed Mustafa Karayün belirlendi.

EKİP olarak Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve uluslararası iş birliği alanlarında daha fazla projeye imza atmayı hedeflediklerini belirten Karayün, ortak akıl ve kolektif çalışmayla, ülkemizin güçlü bir ekonomik geleceğe ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Karayün, EKİP'in ekonomik kalkınma ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme misyonunu sürdüreceğini ve yeni projelerle platformun etki alanını genişleteceğini vurguladı.