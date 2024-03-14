Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nca ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınması koşulu getirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Yeni yönetmeliğe göre ekmek ve simit fiyatı, il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilmesi hedeflendi.

Söz konusu komisyonun ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşturulacağı, fiyatların Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacağı kaydedildi.

Yönetmelik kapsamında bakanlığın olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunarak, görüşün alınmasından sonra kararın onaylanacağı hüküm altına alındı.