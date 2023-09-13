Ekolojik tekstillerin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek amacıyla UTİB tarafından gerçekleştirilen Ekolojik Tekstiller UR-GE projesi, beşinci alım heyeti etkinliği ile iş birliğine yeni kapılar açmaya devam etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da gerçekleştirilen organizasyondaki B2B görüşmeleri ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) üyesi firmalara yeni pazarlar ve iş birliği fırsatları sunulurken, projenin sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim anlayışına katkı sağladığı görüldü.

UTİB'nin Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda düzenlenen alım heyeti etkinliği, UR-GE kümesindeki 8 firmanın katılımıyla gerçekleşti. İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Arnavutluk ve Belarus'tan yaklaşık 70 kişilik alım heyetinin Bursa'da ağırlandığı etkinlik, tekstil sektörünün önde gelen firmalarının ürünlerinin sergilendiği ve yoğun katılımın olduğu iş görüşmelerine sahne oldu.

‘UR-GE PROJEMİZ İHRACAT POTANSİYELİMİZİ ARTIRACAK’

Etkinliği değerlendiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektöründeki katma değerli ihracatı artırdığını dile getirdi.

Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi'nin, üye firmaların üretimine katma değer kattığını vurgulayan Başkan Taşdelen Engin, "Sadece en iyi ürünü üretmek yeterli değil, rekabetçiliği artırmak için çevreci ve katma değerli üretime odaklanmalıyız. UR-GE projesi kapsamında küme üyesi firmalarımıza gelişmiş ülkelerin standartlarında eğitim veriliyor. Bu bağlamda sürdürülebilirlik ile çevreci üretim anlayışının günümüzde artık zorunlu hale geldiğini de özellikle belirtmek isterim. Tekstil sektörümüz, küresel pazarlardaki konumunu güçlendirirken bu alım heyeti organizasyonu da ihracat kapasitesini daha da artıracaktır.” ifadelerini kullandı.