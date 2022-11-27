banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Altın fiyatları rekordan döndü

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para ve emtia piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed’in önümüzdeki süreçte politika faizinde artışı yavaşlatacağına yönelik beklentiler altın piyasasının yükselmesinde etkili olmuştu.

Ekonomi 27.11.2022, 10:46 27.11.2022, 10:59
Altın fiyatları rekordan döndü
banner55
banner25

15 Kasım’da 1786 doları gören ons altın 3 ayın zirvesine çıkarken, gram altın 1068 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak bu tarihten sonra altın fiyatları zirve seviyelerden geri çekilmişti.

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürdü. Haftaya 1749 dolardan başlayan ons altın 1732 dolara kadar geriledi. 1046 liradan açılan gram altın ise 1037 lirayı gördü.

Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarla altın yükselişe geçti

Öte yandan bu hafta Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda 13-14 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantıda Fed’in politika faizini 50 baz puan artırabileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda olumlu fiyatlandı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yükselişe geçti.

Fed toplantı tutanaklarında dikkat çeken faiz mesajı

Çarşamba günü ise altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed’in 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklardaydı. Tutanaklarda birçok Fed yetkilisi faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Altın fiyatları fed etkisiyle yükseldi

Çarşamba gününe 1740 dolardan başlayan ons altın Fed tutanakları sonrası 1753 dolara kadar yükseldi. Cuma günü 1761 dolara kadar çıkan ons altın haftayı 1755 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.22 oranında prim yaptı.

Gram altın yatırımcısı kazandı

Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları sonrası ons altındaki yükselişe bağlı olarak primlenen gram altın 1049 liraya kadar yükseldi. Cuma günü 1054 lira seviyesini gören gram altın haftayı 1051 liradan kapattı. Haftalık bazda ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.41 oranında kazandırdı.

Kaynak: Milliyet

#Altın fiyatları rekordan döndü #altın #gram altın #fed #rekor #ekonomi #abd #tütkiye #altın haberleri #yükseliş #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Bodrumspor 14 22
8. Bandırmaspor 14 21
9. Manisa FK 13 20
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@