Altın fiyatları rekordan döndü

15 Kasım’da 1786 doları gören ons altın 3 ayın zirvesine çıkarken, gram altın 1068 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak bu tarihten sonra altın fiyatları zirve seviyelerden geri çekilmişti.

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürdü. Haftaya 1749 dolardan başlayan ons altın 1732 dolara kadar geriledi. 1046 liradan açılan gram altın ise 1037 lirayı gördü.

Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarla altın yükselişe geçti

Öte yandan bu hafta Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda 13-14 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantıda Fed’in politika faizini 50 baz puan artırabileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda olumlu fiyatlandı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yükselişe geçti.

Fed toplantı tutanaklarında dikkat çeken faiz mesajı

Çarşamba günü ise altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed’in 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklardaydı. Tutanaklarda birçok Fed yetkilisi faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Altın fiyatları fed etkisiyle yükseldi

Çarşamba gününe 1740 dolardan başlayan ons altın Fed tutanakları sonrası 1753 dolara kadar yükseldi. Cuma günü 1761 dolara kadar çıkan ons altın haftayı 1755 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.22 oranında prim yaptı.

Gram altın yatırımcısı kazandı

Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları sonrası ons altındaki yükselişe bağlı olarak primlenen gram altın 1049 liraya kadar yükseldi. Cuma günü 1054 lira seviyesini gören gram altın haftayı 1051 liradan kapattı. Haftalık bazda ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.41 oranında kazandırdı.

Kaynak: Milliyet