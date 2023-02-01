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Aydın'da ithalat ve ihracat arttı

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sunan Aydın'da geçtiğimiz yıla göre ithalat ve ihracat arttı.

Ekonomi 01.02.2023, 13:26
Aydın'da ithalat ve ihracat arttı
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Aydın’ın 2022 yılı Aralık ayı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu. Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artarken 106,4 milyon doları geçtiği bildirildi. 2022 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artışla 1 milyar 198 milyon dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 43,6 artışla 486,8 milyon dolara yükseldi. Aralık ayında 66,7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Aydın’da, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 268,2 oldu. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında 21. sırada yer alan Aydın, ithalatta ise 28. sırada yer aldı.

Aydın’ın son üç yıldaki ihracat rakamlarına bakıldığında 2020 yılında 789 milyon 884 bin 598 lira, 2021 yılında 1 milyar 40 milyon 860 bin 968 lira, 2022 yılında ise 1 milyar 198 milyon 370 bin 458 lira olarak gerçekleşti.
İhracat pazarlarına göre Aydın’dan Aralık ayında 109 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Aralık ayında 41 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 53 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 15,9 milyon dolar ile İspanya oldu. İspanya’yı 11,1 milyon dolar ile İtalya, 8,7 milyon dolar ile Almanya ve 8,7 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 63,3 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 77,7 olarak gerçekleşti. Ayrıca ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 954,5 artışla Malta, yüzde 637,7 artışla Pakistan, yüzde 530,1 artışla Hindistan ve yüzde 526,5 artışla Brezilya oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2022 yılı Aralık ayında Kırgızistan, Togo, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya, Mauritius, Honduras, Küba, Cayman Adaları, Trinidad ve Tobago, Venezuela, Ekvator, Arjantin, Suudi Arabistan, Mersin Serbest Bölge, Yemen, Afganistan, Myanmar ve Filipinler gibi ülke ve bölgelere ihracat gerçekleştirildi.

#Aydın #ekonomi #İthalat #ihracat #ekonomi haberleri #Kent09 #Aydın Haberleri
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