Dünya baharatının rotası Ege’de çizildi

Avrupa Baharat Birliği’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 5-8 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi.

Pandemi sonrasında ilk kez fiziki olarak “It’s spice it up again-Yeniden buluşma zamanı” mottosuyla yapılan genel kurula yaklaşık 40 ülkeden 200 iş insanı katıldı.

ESA Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, baharat ailesinin pandemi nedeniyle 3 yıldır bir araya gelemediğini, uzun süredir özlemi duyulan buluşmayı Türkiye’de gerçekleştirmiş olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

ESA Genel Kurulu’nun baharat ailesinin önce dostluklarını, sonra da iş hacmini ileriye taşıyacağı bir etkinlik olacağını aktaran Tarakçıoğlu, “Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2010 yılı Olağan Genel Kurulu’na Ege İhracatçı Birlikleri olarak ev sahipliği yapmıştık. O zaman 100 milyon dolar olan baharat ihracatımız bugün 250 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu organizasyon sonrasında kurulacak ticari bağlantıların da katkısıyla 10 yıl sonunda baharat ihracatımızın 1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin baharat ihracatından Avrupa’nın yüzde 30 pay aldığına vurgu yapan Tarakçıoğlu, ESA’da sadece Avrupalı baharatçıların olmadığını, Amerika’dan Hindistan’a, Güney Afrika’dan İngiltere’ye çok geniş bir üye profili olduğunu bu yapının da baharat ticaretini zenginleştirdiğini aktardı.

Genel kurul sonrasında değerlendirmede bulunan Tarakçıoğlu, “Sürekli büyüyen dünya baharat pazarının ne kadar dinamik olduğunu 3 gün yaşadık ve gördük. Tabii ki üretim, pazarlama, lojistik problemlerimiz var. Bunları çözmek için ortak karar aldık. Verimli bir toplantı oldu. Ayrıca Türkiye’nin baharat sektöründeki güçlü konumunu tekrar ortaya koyma fırsatı bulduk. Şirketlerimize ikili görüşmelerle portföylerini geliştirmeleri için fırsat sağladık” diyerek Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’nun başarısını özetledi.

Öne çıkan başlıklar gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik

Türkiye’nin defneden adaçayına, kekikten ıhlamura, haşhaş tohumundan yenibahara çok sayıda baharatın üreticisi olduğunu paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’nun 3 yıl sonra yapıldığı için baharat sektörünün büyük bir heyecanla buluştuğunu kaydetti.

ESA’da öne çıkan başlıkların gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Öztürk, “Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat hedefleri her sektör tarafından önemseniyor. Baharat sektöründe de tarladan sofraya sürdürülebilirlik öncelikli konumuz. Bu konuda başarılı olduğumuz takdirde sağlıklı baharatlar üretip katma değerli bir şekilde ihraç ederek ihracat hedeflerimize ulaşacağız, bu değer zincirindeki herkes emeğinin karşılığını alacak” dedi.

Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 62’sinin Ege Bölgesi’nden yapıldığı bilgisini paylaşan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ülkemizin baharat ihracatı 13 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesinden aynı dönemde 82 milyon dolarlık baharat ihracatı yapıldı. Türkiye ortalaması kg başına birim fiyat 1,38 dolar iken Ege Bölgesi’nin kilogram başına birim fiyat ortalaması 3,15 dolar. Neredeyse arada 2 buçuk katı fark var. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geneli baharat ihracatımızdaki ilk 5 ülke; 16 milyon dolarla ABD, 14 milyon dolarla Almanya, 11 milyon dolarla Çin, 9 milyon dolarla Belçika, 3,7 milyon dolarla Hollanda, 3,6 milyon dolarla Fransa yer alıyor.”

Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kapsamında;

Genel Kurul oturumları ve ürün raporları sunumları yanı sıra, dünyadaki gelişmeler ve sektöre yönelik gündemler tartışıldı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, güncel ekonomik gelişmelerle ilgili bir sunum yaptı. Gala Yemeğinde Ayhan Sicimoğlu orkestrası ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ESA hakkında

Avrupa Baharat Birliği (European Spice Association-/ESA, www.esa-spices.org) baharat sektörünün işleme, pazarlama, dağıtım olmak üzere her aşamasındaki gelişmeleri yakından takip eden, bu anlamda Avrupa Birliği Komisyonuyla yakın temas halinde olan, baharatlarla ilgili alınan kararlarda etkin rol alan bir kuruluştur. Avrupa Baharat Birliği’nin yürüttüğü çeşitli projeler ve yaptığı çalışmalar tüm dünyadaki sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yakından izlenmektedir.

Diğer yandan, ESA’ya Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak üyeliğimiz bulunmaktadır. Üyeler arasında Türkiye, üretici olma özelliğiyle farklılık arz etmekte olup, Türkiye dışındaki üyelerin büyük bölümünü baharat ithalatçıları oluşturmaktadır. ESA’da 14 Türk firması üye olarak bulunuyor.

ESA Genel Kurulu’nda dünyanın 4 bir tarafından üyelik başvurusu olan 10 firmanın üyelik başvuruları da kabul edildi. ESA’nın 2023 yılı Genel Kurulu’nun İngiltere’de yapılması kararlaştırıldı.