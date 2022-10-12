Kuru incir ihracatından 258 milyon dolar döviz geliri elde edildi

Türkiye’nin kuru incir ihracatından elde ettiği döviz tutarı ise 258 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kuru inciri prestij ürünlerinden biri olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin dünya kuru incir ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

“Dünyanın en kaliteli inciri ‘sarı lop' sadece bu topraklarda yetişiyor. Dünya standartlarında süper gıdalar arasında listenin en başında yer alan kuru incirimizin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin artırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 6 Ekim 2021’den 7 Ekim 2022 tarihine kadar olan 2021/22 sezonunda Türk incirini 102 ülke insanına ulaştırdık. 2021/22 sezonunda gerçekleştirdiğimiz 258 milyon dolarlık kuru incir ihracatımızdan Avrupa Kıtası yüzde 51 pay aldı.”

Işık, Avrupa Kıtası’nın 134 milyon dolarla ana ticaret ortağı olduğuna değinirken, Amerika Kıtasına ise yüzde 2,3 artışla 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

“Asya Okyanusya Uzakdoğu ülkelerine yüzde 5,6 ivmeyle 30 milyon dolar, Ortadoğu ülkelerine yüzde 19 artışla 17 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri ve Slav ülkelerine 9,8 milyon dolarlık ihracatımız var. En çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında ABD 35 milyon dolarla birinci pazarımız, Fransa’ya 34 milyon dolar, Almanya’ya 33 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 29 artışla 14 milyon dolar, Kanada’ya yüzde 35 artışla 13 milyon dolar, Japonya’ya yüzde 17 artışla 10 milyon dolar ihracatımız var.”

Kuru incirde 2022/23 sezonunda verim ve kalitenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Işık kuru incirde 75 bin tona ulaşmayı ve ihracatlarını 300 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.