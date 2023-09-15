Online satış mı daha etkili yoksa mağaza satışı mı? Türkiye’de erkek giyim sektöründe son durum ne? Bu sene hangi renkler ve modeller tercih ediliyor? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde…Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Dünyayı ciddi şekilde sarsan pandemi, global ekonomiyi de olumsuz etkiledi.

Bunun yansımaları tabii olarak Türkiye’de de görüldü. Peki bu dalgalanmalar, tekstili özellikle de erkek giyim sektörünü nasıl etkiledi?

Bursa erkek giyim esnafından Oktay Adıgüzel, giyim sektöründeki son duruma ilişkin Herkes Duysun mikrofonuna konuştu.

Adıgüzel, online satışın mağaza satışından daha yüksek cirolar getirdiğini söyledi.

https://youtu.be/BL9lQOgN0lg

Erkek giyim sektörüne talebin yoğun olduğuna fakat hayat pahalılığı nedeniyle de alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Oktay Adıgüzel, “Bu işe üç sene önce evin altında çalışarak, bin TL bütçe ile başladık. Erkek giyim sektörüne çok fazla talep var. ‘Ne yapsam?’ diye düşünen herkes butik açıyor. Ekonomik dalgalanmalar bizi de etkiledi çünkü biz dolarla çalışıyoruz. Kumaşı üreten de satan da aracı da hepsi dolarla iş yapıyor. En son biz de dolarla alıyoruz. Fiyatları mümkün olduğunca düşük tutuyoruz. Hayat pahalılığı olduğu için daha az talep var. İstek çok oluyor. 10 sene önce herkes her şeyi alabiliyordu. Butik açmayı düşünen kişiler inansınlar, çabalasınlar ve vazgeçmesinler. Hayal kurup başarınca çok farklı bir his yaşanıyor.” diye konuştu

“MAĞAZADA 5 KİŞİYE, İNTERNETTE MİLYONLARA”

İnternet aracılığı ile çok daha fazla kişiye ulaşıldığını belirten Adıgüzel, “İnternet platformu çok farklı bir yer. Milyonlara hitap edebiliyorsunuz. Mağazada belki beş kişi yakalıyorsunuz ama internette o beş kişiyi bulmak çok daha kolay. Bu sene oversize modeller ön planda ve bol tarz giysiler tercih ediliyor. Canlı renkler turuncu ve yeşil ile ön plana çıkıyor. Siyah tercih eden de oluyor elbette" dedi.