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Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.

CW Enerji’den 2,6 milyar TL'lik dev Anlaşma

CW Enerji’den 2,6 milyar TL'lik dev Anlaşma

Kasım ayı verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi 97,1 oldu ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı.

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