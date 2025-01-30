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Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 102,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 99,7 oldu

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