İzmir Büyükşehir Belediyesi Bütçe Gerçekleşme Raporu’na göre 2022 yılının Ocak-Nisan dönemiyle 2023’ün aynı sürecindeki veriler karşılaştırıldığında toplam yatırım miktarının 823 milyon 371 bin TL’den 2 milyar 298 milyon 667 bin TL’ye çıktığı görüldü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüksek enflasyon, kur farkı ve ekonomik kriz gölgesinde bir yandan kentteki günlük ihtiyaçları karşılayıp, sorunları aksatmadan çözerken yatırımlara da devam ediyor. Bütçe Gerçekleşme Raporu’nun proje harcamaları kısmında 2023 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin veriler dikkat çekti. Sermaye giderleri kalemi altında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için miktarlar sıralandı.

1 yılda yüzde 179’luk artış İzmir’e yapılan yatırımın bir önceki seneye göre yüzde 179,18 oranında arttığı görüldü.

Bu kapsamda 2022 yılının Ocak- Nisan dönemiyle kıyaslama yapıldığında ulaşım yollarında asfalt kaplama, bakım, onarım ve düzenleme yapılması için harcanan miktar 153 milyon 422 bin TL’den 586 milyon 972 bin TL’ye çıktı.

Tramvay hatlarının yapımına ayrılan bütçe ise 147 milyon 330 bin TL’den 365 milyon 548 bin TL’ye yükseldi. Kamulaştırma faaliyetlerine önceki yıl 26 milyon 509 bin TL ayrılırken ciddi bir artışla bu miktar 134 milyon 23 bin TL oldu.

Üç projede yeni adım tek yatırımda düşüş ‘Hafif Raylı Sistem Projesi - Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü- Buca Koop Metrosu Yapımı faaliyetleri’ işi için 141 milyon 291 bin TL, ‘İzmir Hafif Raylı Sistemi Araç Depolama Tesisleri Yapım Faaliyetleri’ işi için 93 milyon 116 bin TL, ‘Kentsel ve Kırsal Açık Yeşil Alanlar Projesi’ işi için 12 milyon 513 bin TL’lik harcama yapıldı.

2 milyar TL’yi aşan hamle İki yılın Ocak- Nisan dönemleri baz alınarak yapılan kıyaslama kapsamında yatırım ve projelere harcanan toplam miktarda 823 milyon 371 bin TL’den 2 milyar 298 milyon 667 bin TL’ye varan artış tespit edildi.