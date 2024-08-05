Son yıllarda tabela, matbaa ve reklamcılık alanında adından sıkça söz ettiren bir reklam firmasının sahibi Ekrem Erdem yenilikçi projeleri ve müşteri odaklı çözümleriyle yerel pazarda dikkatleri üzerine çekiyorİSTANBUL (İGFA) - Kuruluşundan bu yana hızla büyüyen ve yaratıcı çözümleriyle öne çıkan reklam firması birçok yerel markaya büyük ölçekli projeler sunarak etkileyici sonuçlar elde ettiği konuşulanlar arasına girdi. Özellikle Tabela, kurumsal kimlik oluşturma, dijital baskı, branda, folyo baskı, etiket baskı, UV baskı gibi yaptığı hizmetler ile dikkatleri bir anda üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde gazeteciler ile mini bir söyleşi yapan Ekrem Erdem “Yerel pazardaki liderliklerini pekiştirirken, uluslararası arenada da ses getiren projelere imza atmayı planlarken Yerel pazardaki liderliklerini pekiştirirken, uluslararası arenada da ses getiren projelere imza atmayı hedeflediklerini” ifade etti.