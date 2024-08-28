İlk ziyaret Deprem Şehitliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan TBB Encümen Toplantısı öncesinde 6 Şubat Deprem Şehitliğini ziyaret etti.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Başkan İmamoğlu, son TBB toplantısında kurulmasın karar verilen Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere TBB Encümen Üyeleri ile birlikte Adıyaman’a geldi. İmamoğlu’nu havaalanında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Osmaniye Milletvekili CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, TBB Encümen Üyeleri, ilçe belediye başkanları ve halk karşıladı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından heyet, Deprem Şehitliğini ziyaret etti. Burada dualar okunarak, mezarlara karanfiller bırakıldı. İmamoğlu’na bu anlamlı ziyarette, Başkan Tutdere ve Milletvekillerinin yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel eşlik etti.