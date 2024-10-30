İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Belediye Binası ziyareti sonrası Bursa esnafıyla buluştu.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa ziyaretinde Tarihi Belediye Binası'nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya gelerek kent hakkında istişarede bulundu.

İki başkan, şehrin sorunları ve geleceği hakkında yaptığı görüşmeyle, tarihi binadan ayrıldıktan sonra, kentin nabzının attığı Kapalı Çarşı'ya geçti. Kapalı Çarşı'da yoğun bir ilgiyle karşılanan İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, esnafa çalışmalarında kolaylıklar dileyerek güzel dileklerini iletti. Yoğun ilginin olduğu kapalı çarşıda adeta adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar, İmamoğlu'na ulaşmak ve sohbet etmek için büyük bir istek gösterdi ve alanda adeta izdiham yaşandı.