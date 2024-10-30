Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'ya bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. İmamoğlu'nun ilk durağı Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi program için Bursa'ya geldi.

Tarihi Belediye Binası'na ziyaretini gerçekleştiren İmamoğlu, Başkan Bozbey tarafından sıcak karşılandı.

"BİR ARADA OLMAK ÇOK DEĞERLİ"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın yararına gelebilecek her hususta, dayanışmasını arttıracak adımları atması birbirini bütünleyen bir planlama yapması sadece iki şehrin paydaşına değil bu ülkenin faydasına olacak adımlar olur. Çünkü sadece iki şehrin resmi nüfusu yirmi milyon, belki gayriresmi nüfusu yirmi dört veya yirmi beş milyon. Dolayısıyla böylesi iki büyükşehirin buluşmasında bir o kadar değerli. Bu kapsamda buradayız. Bursa çok değerli, ilk geldiğim andan itibaren beni etkileyen o şanlı Uludağ'ın gölgesinde, hemen yamacında kurulan bir Osmanlı başkentidir. Şehrin ayrı bir tılsımı ve ayrı bir maneviyatı hepimizi içine çeker ve sarar. Burası Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden birisidir.

"ASIL İKTİDAR MİLLETTİR"

Parti ne ki, iktidar ne ki? İktidar asıl olan millettir. Biz de milletin seçtiği, emanetçi konumundayız. Emanet, halkın bize verdiği oyla başlar ve yine halkın kararıyla sona erer. Demokrasiye kastedenler, bu gerçeği bir türlü anlamıyorlar. Bakın, daha geçenlerde bir milletvekili gözaltına alındı. Şimdi de bir belediye başkanı. Bu durumlardan çok üzüntü duyuyorum. Bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir bilim insanı, bugün gözaltında. Kabul edilemez.

"TEK YÜREK OLACAĞIZ"

Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlarken, Atatürk'ün unutulmaz sözlerini bir kez daha hatırlayalım:

'Bu ülkeye eşitlik, adalet ve demokrasi getireceğiz.'

Ancak görüyoruz ki, bazıları değerlerimize sırtını dönüyor. Bizler, Atatürk'ün izinde, ülkemize eşitlik ve adaleti getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bursa'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bu mücadelede sonuna kadar yılmayacağız!"