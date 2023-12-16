Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi’nin oy birliğiyle verdiği kararla yeniden İBB Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’de ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, Parti Meclisi’nin oy birliğiyle verdiği kararla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’de ziyaret etti. İBB Başkanı İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde karşıladığı Özel ve beraberindeki heyeti makam odasında ağırladı. İmamoğlu’nun ziyarete, önceki gün vefat eden Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez’in cenazesinden geldiklerini aktaran Özel, “Normalde bu ziyareti çok daha kalabalık, çok daha neşeli bir ortamda gerçekleştirmeyi düşünüyorduk, ama böyle nasip oldu” dedi.

Ekrem İmamoğlu tarafından makam odasında ağırlanan CHP lideri Özel, “Dün, PM’de oy birliğiyle, büyük bir mutlulukla size bir görev daha verildi. Bundan önce üç kez Recep Tayyip Erdoğan'ın atadıklarını yendiniz. Bu sefer, bu dördüncü kez olacak ve dört dörtlük bir zafer kazanacağınıza inanıyoruz” dedi. İmamoğlu da Özel’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “31 Mart 2024 tarihi itibariyle, İstanbul halkıyla birlikte, 2019’da hep birlikte temelini attığımız ‘İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir biçimde, bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız. Ve inşallah 5 yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz” sözleriyle dile getirdi.