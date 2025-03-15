CHP’nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan ‘Koru Park’ açılışında konuştu. Açılış töreni, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mini mitinge dönüştü.İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşların aktif katılımı eşliğinde konuşan Ekrem İmamoğlu, “Hizmette, hizmet yolculuğunda yarışılır. Ama yarışın birbirini engelleme kısmı kadar ayıp, abes bir şey yoktur. Kıskançlık, sonra ihtirasa dönüşebilir, hırsa dönüşebilir. Bu sefer çelme takmaya başlarsınız. Faul yapmaya başlarsınız. Sevimsiz olursunuz” dedi.

“Güzel duyguların, yönetim sisteminin, insanını önceleyen, insanını yaşatan, insanını güçlendiren ve bir yöneticinin vatandaşa karşı sorumlu olduğu, güler yüzlü, iyi niyetli baktığı bir ülkeyi var etmek için, bu kardeşiniz, bu yol arkadaşınız kararlı bir biçimde, sizlerin onayıyla cumhurbaşkanlığı yoluna çıkmıştır. Buna kimse engel olmayacak” diyen İmamoğlu’na, bu kez de başka bir vatandaş, “Türkiye’nin umudu sensin; umutsun” karşılığını verdi. İmamoğlu, bu sözleri de “Sağ olun. Hep birlikte umuduz. Ha şunu söyleyeyim: Ekrem'e çelme takacaklar. Ekrem'i engelleyecekler. Ekrem'e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar… Şu saçımın teli bile titremiyor, şu saçımın teli. Bakın söyleyeyim; korkaklar, korkutmak için uğraşır, korkaklar. Biz korkmayız. Kimseyi de korkutmuyoruz. Sadece sandığa çağırıyoruz. Gel, hesaplaşalım. Mertçe hesaplaşalım mertçe” şeklinde yanıtladı.

İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet ilkesinden ayrılmadan görev yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Ben, partileri ayırmam. Belediye başkanlarının her birisi, milletin oyu ile seçildi. Başka partinin adayı da milletin oyuyla seçildi. Ayırt etmem. Bunu ayırt eden kişileri ayırıp, ona göre yargıyı ya da birtakım uygulamaları farklı bir şekilde yönlendiren insanların aklına diyorum ki: Sizin o kötü aklınız, biz göreve geldiğimiz günden itibaren, bu ülkeyi terk edecek. Bu ülkenin üzerindeki kara bulutları, hep beraber yok edeceğiz. Bu vesileyle, haksızlığa uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i, Beşiktaş belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı ve Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'i buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Onların özgürlükleri için de mücadele edeceğimi, buradan tekrar beyan ediyorum” dedi.