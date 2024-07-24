Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, eksper raporlarının artık e-devlet üzerinden görüntülenebileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sigortalılar ve tüketicilere müjdeli haber Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED)'nden geldi.

Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin TÜSED'in İcra Komitesi ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edildi.

Yapılan çalışmalarda 10 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla, söz konusu uygulama yürürlüğe alındığına dikkati çeken TÜSED Yönetimi açıklamalarında, "Gerçek kişilere ilişkin Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Bu çerçevede hem eksper atama işlemleri, hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Sigortalılar, söz konusu uygulamaya e-Devlet üzerinden Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama adımı takip edilerek ulaşabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur" görüşlerine yer verdi.