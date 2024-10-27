Evdeki hemen hemen bütün günlük rutin işlere çocuğun dahil edilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, çocuğun yatağını toplaması, ,yemek pişirmesi, kahvaltı hazırlaması, alışveriş listesi oluşturması, bitki yetiştirmek gibi görevleri bir yetişkin gözetiminde yerine getirilebileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, çocuklarda el becerileri gelişimi konusuna değindi.

Çocuklarda el becerilerinin gelişmesinin çocuğun fiziksel gelişiminin yanında daha birçok açıdan gelişiminin desteklenmesine keyifli bir seçenek sunduğu için çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, “Okullarda ve evde yapılan el işleri etkinlikleri çocuklara çeşitli açılardan destek sunar ve beceriler kazandırır. El ve gözün senkronize bir halde hareket etmesi, el-göz arasındaki koordinasyonu güçlendirmiş olur. Koordineli halde çalışan iki el, beynin farklı bölgelerini çalıştırır. Çeşitli ve yeni zihinsel bağlantılar oluşturur. Bu da çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlar.” dedi.

Herhangi bir el becerisi üzerine çalışan çocuğun odaklanma ve dikkat becerileri ile bu becerileri sürdürme kapasitelerinin zamanla artarak, geliştiğini de dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, şunları kaydetti:

“Görev bilinci gelişir. Bugün tamamlayamadığı yarım kalan el işini yarın aynı şekilde devam ettirmesi, çocuğun görev bilincinin gelişimine katkı sunar. Çocuk bir el işini tamamladığında hem bunu tamamlamış olmanın keyfini yaşar hem de öz yeterlilik duyguları pekişir. Çocuğun el işi yaparken farklı renklerdeki, farklı şekillerdeki ve boyutlardaki materyalleri görmesi çocuğun matematik becerileri için de temel oluşturur. Çocuğun farklı kâğıt, materyal, renk ve şekiller kullanarak istediği yeni herhangi bir el işi ürününü hayal etmesi ve bunu gerçekleştirmesi yaratıcılık becerilerini destekler.”

ALIŞVERİŞ LİSTESİNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURABİLİR

Çocukların evde ev işleri yapması konusunu da ele alan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, “Çocuğun evde de ev işi yapması önemlidir. Çünkü çocuğun en güvende olduğu ve rahat hissettiği ortam evidir. Evdeki hemen hemen bütün günlük rutin işlerde çocuğun dahil edilmesi mümkündür. Çocuk yatağını toplanmak, yemek pişirmek, kahvaltı hazırlamak, alışveriş listesi oluşturmak, bitki yetiştirmek gibi görevleri bir yetişkin gözetiminde yerine getirebilir. Bütün bu görevleri yapabilmek çocuğa sorumluluk alma, düzen oluşturma, öz değer, öz bakım becerilerini geliştirme, sosyal becerileri kazandırma gibi birçok fayda sağlayarak çocuğun hayata hazırlanmasına katkı sunar.” diye konuştu.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINA İYİ BİRER ROL MODEL OLMALI

Çocuklar ev işlerini yaparken ailenin dikkat etmesi gereken birtakım noktaların olduğunu işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, “Aile bütün bunları baskıcı şekilde değil de oyunlaştırarak ve oyun içerisinde çocuğa sunmalıdır. Çünkü çocuğun iletişim dili oyundur. Ev işlerinde yapılan seçim ve tercihlerde çocuğun kendi başına karar alması desteklenmeli, onun yaratıcılığına ve fikirlerine saygı duyulmalıdır. Bu durum çocuğun tek başına karar ve sorumluluk alma becerilerini destekleyecektir. Çocuk yerine getirdiği ev işlerinden sonra takdir edilmeli ve değer gösterilmeli, eleştiriden kaçınılmalıdır. Son olarak ebeveynler çocukların ev işlerine katılımlarında cinsiyet ayrımı yapmamalı, eşitlikçi bir tutum benimsemeli ve ebeveynlerin kendileri de çocuklarına örnek, iyi birer rol model olmalıdır.” şeklinde sözlerini tamamladı.