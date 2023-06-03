Bursa’da bugüne kadar 300 bine ulaşan kursiyer sayısı ile adeta bir halk üniversitesi olan BUSMEK’in genel sergisi, bu yıl ‘dönüşüm’ temasıyla yapıldı.BURSA (İGFA)- BUSMEK’in geleneksel olarak düzenlediği Genel Sergisi, bu yıl Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı. Eğitim dönemi içinde kursiyerlerin el emeği, göz nuru ile ortaya çıkardıkları eserler, muhteşem bir sergi ile taçlandı. Her yıl farklı bir temanın işlendiği genel serginin bu yılki teması “Dönüşüm” olarak belirlendi. Sergi, sadece sanatsal eserlerin sergilenmesi açısından değil, aynı zamanda çevre ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için de bir fırsat oldu. Ziyaretçilerin çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını benimsemelerine ve sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmalarına yardımcı olunmasının hedeflendiği serginin açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in de katıldığı törenle yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’ndaki törene kursiyerlerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK projesini başlatan merhum başkan Hikmet Şahin’i rahmetle, projeyi geliştiren önceki dönem başkanı Recep Altepe’yi de şükranla anarak konuşmasına başladı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl bir ilki de gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, bu yıl sergiyi, hayat boyu öğrenme felsefesi ile çalışan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediklerini hatırlattı. BUSMEK’in kurulduğu günden bu yana 541 branşta yaklaşık 300 bin kursiyere ulaştığını ifade eden Başkan Aktaş, kursiyerler arasında şampiyonluğun kadınlara ait olduğunu vurguladı. Bursa’nın 13 ilçesinde 27 noktasında BUSMEK merkezleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu heyecan çığ gibi büyüyor. İlkokul mezun olabilirsiniz, üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktoralı olabilirsiniz ama hala öğreneceğiniz o kadar çok şey olabilir ki. Evinizin bahçesindeki çiçeklerle ilgili düzenleme için bahçıvanlık kursuna gidebilirsiniz. Dolayısıyla öğrenmenin yaşı yok. Bu yıl temamızı dönüşüm olarak belirledik. Artık bu kullanılmaz deyip atmak istediğimiz eşyaların nasıl birer sanat eserine döndüğünü hep birlikte göreceğiz. Sergide emeği geçen tüm kursiyerlerimize, en önemlisi de bu eğitimleri veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayat boyu öğrenme, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleriyle ülke genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaya koyduğu 15 milyon kursiyere ulaşma hedefinde 10 milyon rakamının aşıldığını belirten Büyük, Bursa özelinde ise 15 bin 161 kurs açtıklarını ve 392 bin kişinin hayat boyu öğrenme kurumlarından yararlandığını ifade etti. Kursa katılanların aldıkları sertifikalarla ya meslek edindiğini ya da güzel bir hobi edindiğini dile getiren Büyük, “Kurslarımıza katılan ve emek veren herkese müteşekkiriz. Bursa olarak Türkiye’ye örnek ortak çalışmalar yapıyoruz. Ortak projeler geliştirdiğimiz kurumların başında Bursa Büyükşehir Belediyesi geliyor. Bunun yanında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile de yaptığımız çalışmalarla güzel işler yapıyoruz. Kurslara katılan herkes güzel vakit geçiriyor ve hayatlarına değer katıyor. Kadınlarımız ise kurslara büyük ilgi gösteriyor ve aldıkları sertifikalarla ticaret hayatına daha kolay katılabiliyor. Düzenlenen kurslarda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa’nın bir UNESCO şehri olduğunu hatırlattı. Kültürel mirasın çok fazla olduğu Bursa’da değerlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını kendilerine misyon edindiklerini anlatan Özer, payitaht Bursa’nın 2021 yılında ‘Geleneksel el sanatları ve zanaatlar alanında’ ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduğunu vurguladı. Bir neslin sağlam temeller üzerinde yetişebilmesi için geleneklerini yaşatabilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Özer, “Bursa’nın geleneksel el sanatları noktasında en üst sevide olması bizim en önemli görevlerimizdendir. Dünyada artık sürdürülebilirlik ile çevre ve dönüşüm kavramları önem taşıyor. Bu yıl 14 tane kurs açtık. Önümüzdeki dönem ise bu sayı 27 olacak. Tezhipten ebruya kadar her alanda geleneksel el sanatlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları iyi birer virüs olarak tanımlıyoruz. Bunu ne kadar çok kişiye bulaştırabilirsek, ne kadar çok insanımıza aktarabilirsek o kadar başarılıyız demektir. Bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum. Birlikte projeler geliştirdiğimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri sergiyi gezip, geri dönüşümle adeta sanat eserine dönüşen eşyaları yakından inceledi.