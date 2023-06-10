Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Altınordu şubesinde eğitim gören kursiyerlere ait el emeği ve göz nuru çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.ORDU (İGFA) - Birçok ilçede vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerinin yanı sıra ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) yıl sonu sergilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu ORMEK’te kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin açılış programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kursiyer ile davetli katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “HER ZAMAN EMRİNİZDEYİZ”

Yıl sonu sergisinin açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORMEK’ler aracılığı ile insanların gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kurslarda eğitim alanların hem yeteneklerini keşfettiğini hem de yaptıkları ürünlerle ekonomik kazanç elde ettiklerini aktaran Başkan Güler, “Bugün burada emeğin estetik ile buluştuğu çalışmalarını görüyoruz. Bu eserleri yaparken hem zamanı çok iyi değerlendiriyor hem de kendi yeteneklerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Yapılan bu çalışmalar ekonomik olarak da kazanç elde etmenize vesile oluyor. Bu çalışmalarla katma değer oluşturabiliriz. Biz sizleri çok seviyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Çok kıymetli hocalarımızla, sanatkarlarımızla zamanınızı emeğinizi faydaya çeviriyorsunuz. Bu fayda size ruhen ve psikolojik olarak da fayda sağlıyor. Kurduğumuz satış mağazalarında bu eserlerinizi de satarak ev ekonominize de katkı sunmuş olacaksınız. Tüm bunların yanı sıra gizli kalmış sanatlarında ortaya çıkmasını sağlayacaksınız. Ordu’muzun hanımları beyleri zaten sanatkâr, biz bu yeteneklerini ortaya çıkarmada yardımcı oluyoruz. Bu bakımdan ben her zaman sizin emrinizdeyim. Sizlerle beraber Ordu’yu daha güzel noktalara götürmek istiyorum. Bu çalışmaları yapan herkesi tebrik ediyor, hocalarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN GÜLER VE PROTOKOL ÜYELERİ SERGİYİ GEZDİ

Tüm kursiyerler adına Hasibe Karakuş’ta bir konuşma yaparak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ve eğitmenlere çiçek takdiminin ardından kurdele kesimi ile Altınordu ORMEK yıl sonu sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışın ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ve davetliler tarafından sergi gezildi.

KURSİYERLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Açılan çeşitli kurslarda eğitim alan ve Altınordu ORMEK Yıl Sonu Sergisi’nde eserlerini sergileyen kursiyerler de yıl boyu yaşadıkları deneyimleri ve ORMEK’in kendilerine katkıları konusunda duygu ve düşüncülerini dile getirdi. ORMEK ile boş zamanlarını çok iyi değerlendirdiklerini ve aile ekonomisine de katkı sağladıklarına değinen kursiyerler verdiği destekler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.