Elazığ’da iki ayrı suçtan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalar sonucunda iki ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.’nın Harput Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.