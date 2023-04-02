Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede bir gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıyakup köyünde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili araştırma ve soruşturma neticesinde olay şüphelisi N. T.’nin evinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 7.65 mm. çapında kurusıkıdan dönme tabanca, bir gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.