Yeniden Refah Partisi’nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu, seçilmesi halinde, Elazığ sınırları içinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan kadınlara 50’şer bin lira evlilik (çeyiz) yardımı yapacağını açıkladı.ELAZIĞ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Faruk Septioğlu, evlilik yardımından yararlanmak isteyen kadınlar için sadece ‘fakir olmaları’ şartını getirdi.

Septioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Evlilik (çeyiz) yardımından yararlanmak isteyen bekar kadınlar, bir işte çalışıyor olabilir ya da çalışmıyor olabilir, annesinin, babasının ölüm aylığını alıyor olabilir. Bunların hiçbiri, bizim yapacağımız yardıma engel değildir. Bir insan çalışabilir, çeşitli aylıklar alabilir, kira geliri olabilir ama maddi anlamda hala fakir olabilir. O yüzden vereceğimiz 50 bin lira desteği hiçbir şarta bağlamayacağız. Bizim için fakirlik sınırları içinde olması yeterli” diye konuştu.