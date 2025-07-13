Kahramanmaraş-Elbistan’daki termik santral zehirlenmesi sonrası hastane başvuruları, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği nedeniyle aile hekimlerinin ödemelerinde kesintiye yol açarken, AHESEN, yönetmeliğin kaldırılmasını talep etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde termik santralde yaşanan zehirlenme vakaları, halk sağlığını tehdit ederken, Aile Hekimliği Yönetmeliği nedeniyle fatura aile hekimlerine kesildi.

AHESEN Kahramanmaraş-Elbistan Temsilcisi Dr. Ali Fuat Dalkanat, zehirlenme sonrası yüzlerce kişinin ishal ve kusma şikâyetleriyle hastanelere başvurduğunu, bu durumun aile hekimlerinin ödemelerinde kesintiye neden olduğunu belirtti. Dalkanat, “Hiçbir sorumluluğumuz olmayan bir krizde emeğimizin karşılığı kesiliyor. Bu adil mi?” diyerek tepki gösterdi.

Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin gelirlerini kayıtlı kişilerin hastane başvuru oranlarına bağlarken AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Halk sağlığı krizlerinde hastane başvuruları artsa da bu, aile hekimleriyle ilgili değil. Asıl sorumlular çevre sağlığı ve kriz yönetiminde görevini yapmayanlardır. Yönetmelik, bilimsel ve adil olmaktan uzak” dedi.

Başkan Kandemir, afet gibi durumlarda bile hekimlerin cezalandırılmasının akıl dışı olduğunu vurgulayarak, “Aile Sağlığı Merkezleri promosyon mu dağıtsın? Bu şakaya gelmez bir uygulamadır” dedi.

AHESEN, yönetmeliğin köklü bir şekilde gözden geçirilmesi ve emeği esas alan, hakkaniyetli bir düzenleme için çağrıda bulunarak, “Aile hekimleri iyi olmadan hastalarını iyi edemez.” dedi.