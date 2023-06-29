Kurban pazarlarında satılamayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak. Hayvan türüne göre ödeme miktarı ve başvuru detayları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından kurbanlık hayvanlara dair açıklama yaptı. Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını açıkladı.

"Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak. Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Yumaklı, bakanlığın hayvanlar için verdiği cari alım fiyatlarını da duyurdu.