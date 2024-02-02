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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de gerçekleştirilen ‘KAFES-34’ Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.BALIKESİR (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,eğlence mekânlarına çöktükleri,silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi



Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️ Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 1️⃣3️⃣ Şüpheli Yakalandı❗️ Konya'da tarihe ışık tutacak proje HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM… pic.twitter.com/DU1J2MnnSx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2024

Yapılan operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.