Elektrikli araç dünyasında baş döndürücü bir devinim yaşanırken, sektörün kalbi Bursa’da ilki gerçekleştirilecek olan Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye için de geri sayım başladıİSTANBUL (İGFA) - Son bir yılda elektrikli araç satışlarının 7 kat arttığı Türkiye’de Ağustos sonu itibariyle şarj edilebilir araç sayısı 35 bine, şarj istasyonu sayısı 3 bin 800’e yaklaşırken, şarj noktası sayısı ise 8 bini buldu.

Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından organize edilen Go Green Türkiye 2023, 16 – 18 Kasım tarihlerinde Tüyap Bursa’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

120 markanın katılımıyla gerçekleşecek Go Green Türkiye’de; otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, lokomotif, yat motorları, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.