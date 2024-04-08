Elektrik ve elektronik ürünler sektörü haziran ayında düzenlenecek ’WIN EURASIA – World of Industry Fuarı’nda ihracat rotalarına yenilerini ekleyecek iş birliklerini artırmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrasya Bölgesi’nin lider endüstri fuarı WIN EURASIA, 2024 organizasyonunda enerji, elektrik ve elektronik sektörlerinin yeniliklerine ev sahipliği yapacak.

Üretiminin yaklaşık yüzde 75’i ihraç eden Türkiye’nin elektrik ve elektronik ürünleri üreticileri sektörünün 7.4 milyar dolar olan piyasa büyüklüğünün, bu yıl ortalama yüzde 2,6 büyüme ile 8,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Son trendleri takip etmek ve ürünlerini sergilemek üzere “Endüstri Gelecekle Buluşuyor” ana temasıyla 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek WIN EURASIA Fuarı’na hazırlanıyor.

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, tesis ve tesisatların korunması, otomasyon, aydınlatma, elektronik sistemler, elektrikli araç şarj istasyonları, elektrik projeleri ve taahhüt sektörü gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD), WIN EURASIA Fuarı’nda katılımcı firmaları ile bir yandan yenilikçi ürün ve çözümlerini tanıtırken diğer yandan da yeni iş birliklerine odaklanacak.

Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) WIN EURASIA fuarı 2. Salonunda üyeleriyle birlikte yer alacak.