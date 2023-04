Elektrikli araç sektörünün başkenti Bursa, Kasım ayında Go Green Türkiye 2023’e 3 gün boyunca ev sahipliği yapacak. Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından organize edilen Go Green Türkiye 2023’te 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkaracak.

16-18 Kasım 2023 tarihlerinde TÜYAP Bursa'da gerçekleşecek fuarda; otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, lokomotif, yat motorları, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.