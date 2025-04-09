Ulusal taşımacılıkta kullanılacak elektrikli lokomotiflerin tip onay ve tescil kriterlerini belirleyen yeni bir tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tebliği, 5 MW gücündeki elektrikli BoBo lokomotiflerin teknik emniyet şartlarını ve demiryolu altyapısıyla uyumluluğunu düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan elektrikli lokomotifler için yeni tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ulusal Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Elektrikli Lokomotiflerin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğde, 5 MW gücündeki elektrikli BoBo lokomotiflerin teknik emniyet şartlarını ve demiryolu altyapısıyla uyumluluğu düzenlendi.

Lokomotiflerin tip onayı ve tescili için asgari teknik kriterler belirlendi.

Araç üreticileri, uygunluk değerlendirme süreçlerinde kullanılacak test prosedürlerini ve dokümanları hazırlamakla yükümlü olacak. Uygunluk değerlendirmeleri, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve atanmış kuruluşlar (DeBo) tarafından yapılacak. Olumlu sonuçlanan değerlendirmeler için rapor düzenlenirken, olumsuz durumlarda detaylı bir rapor Genel Müdürlüğe sunulacak.

Uluslararası standartlar yerine ulusal demiryolu kurallarını esas tebliğle, bu lokomotiflerin UTP/TSI LOC&PAS 4.2.5 standartlarına uygun yolcu vagonlarıyla kullanılamayacağı belirtildi.

Yeni düzenleme, demiryolu taşımacılığında güvenliği ve standartlaşmayı artırmayı hedefliyor.

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