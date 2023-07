Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte projeleri yerinde inceledi: Başkan Demir; “ Bu programla Meclis Üyelerimiz, Samsun’un marka değerine değer katacak ne kadar önemli projeye imza attığımıza yakından tanıklık etti.” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, yoldan içme suyuna, eğitimden spora bir çok alanda önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’de her bir projeyi yakından takip ederek, sık sık incelemelerde bulunuyor. Başkan Demir, bugün de belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi, proje incelemesi yaptı. İlk olarak Kent Park ve Bilim Samsun’u ziyaret eden başkan Demir ve meclis üyelerinin programı Yalı Kafe, Şehir Kütüphanesi, Toybelen Sanayi Sitesi, ALO 153 Kent Yönetim Merkezi ve İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi projeleriyle devam etti. Projelerin olduğu alana elektrikli otobüslerle ulaşım sağlandı. Proje inceleme gezisi Bordur, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası ziyaretiyle son buldu.

“ÖMÜRLÜK PROJELER YAPIYORUZ”

Biz Samsun’un her köşesinde önemli yatırımları hayata geçiriyoruz diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ Kitap Kafeden spor tesisine, kentsel dönüşümden, parke ve beton boru üretimine her alanda çalışmalar yapıyoruz. Biz sık sık sahadayız ve bu çalışmaların her birini yakından takip ediyoruz. Ama bugün istedik ki tüm bu çalışmaları belediye meclis üyelerimiz de yakından görsün. Ve Meclis Üyelerimiz, Samsun’un marka değerine değer katacak ne kadar önemli projeye imza attığımıza yakından tanıklık etti. Her projeyi ayrı bir vizyonla hazırlıyoruz. Bu şehrin insanının en iyi hizmeti hak ettiğine inanarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Mesela Yalı Kafe harika bir tesis. Turistik bir merkez olacak. Toybelen Türkiye’de ilk deniz manzaralı sanayi sitesi . Şehrimize ömürlük projeler kazandırıyoruz. Geleceğin Samsun’unu inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda Samsun çok şey kazanacak. “ dedi.