Uzmanlar, elektronik sigaranın sanıldığı kadar masum olmadığını vurgulayarak, bu cihazların potansiyel tehlikelerine karşı vatandaşları uyarıyor.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, sigaranın yerine koyabilecekleri alternatiflere başvururken elektronik sigaraları da oldukça yoğun bir şekilde tercih ediyor.

Fakat uzmanlar, elektronik sigaraların da sağlık açısından ciddi riskler barındırdırdığı ve birçok hastalığa kapı araladığını vurguluyor.

SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL Son yıllarda geleneksel sigaraya alternatif olarak popüler hale gelen elektronik sigaralar, sağlıklı bir seçenek olarak tanıtılıyor. Ancak, uzmanlar bu cihazların da ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar elektronik sigaraların içerdiği kimyasalların ve nikotinin, uzun vadede kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Öte yandan elektronik sigaraların içindeki sıvıların akciğerlere yapıştığını kaydeden uzmanlar, elektronik sigara kullanımının zamanla solunum yolu hastalıklarına sebep olduğunu belirtiyor.

‘’BAĞIMLILIK YAPICI ÖZELLİKLERİNİ KORUYOR’’ Elektronik sigaraların, içerdikleri nikotin sayesinde bağımlılık yapıcı özelliklerini koruduğunu ifade eden uzmanlar, bunun yanı sıra bu cihazların içindeki likitlerde bulunan kimyasalların solunmasının, akciğerler ve kalp üzerinde zararlı etkilere neden olduğunu kaydediyor. Özellikle kullanmaya genç yaşta başlayan kullanıcılar için bu risklerin daha da yüksek olduğunu belirtiyor.

‘’AKCİĞER İÇİN BÜYÜK TEHDİT’’

Uzman isimler, elektronik sigara kullanımının akciğer sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu da vurguluyor.

Elektronik sigaraların, sıvı halindeki kimyasalların ısıtılarak buharlaştırılması prensibiyle çalıştığını hatırlatan uzmanlar, bu buharın solunmasının akciğer dokusuna ciddi şekilde zarar vererek çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açtığını ve son yıllarda artan vaka sayılarının, elektronik sigara kullanımının akciğer hastalıkları ile olan bağlantısını açıkça gösterdiğini söylüyor.

AROMALAR DA TEHDİT UNSURU

Ayrıca, elektronik sigaraların içerisinde yer alan aroma maddelerinin de ciddi sağlık riskleri taşıdığını kaydeden uzmanlar, bu aromaların çoğunun yüksek sıcaklıkta toksik bileşikler oluşturduğunu ve bu bileşiklerin solunmasının solunum yollarında tahrişe, iltihaplanmaya ve uzun vadede ciddi hastalıklara neden olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, geleneksel sigaraya alternatif olarak piyasaya sürülen ve sağlıklı bir tercih olduğu iddia edilerek bu yönde reklamı yapılan elektronik sigaraların kullanıcılar için büyük sağlık riskleri taşıdığı konusunda vatandaşları uyarıyor ve sağlıklı bir gelecek için tüm sigara kullanıcılarını sigarasız bir hayata davet ediyor.