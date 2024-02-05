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Sevilen sanatçı Elif Karlı, etkileyici yeni teklisi "Adaletsiz Seçim" ile sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi Hüsnü Şenlendirici'ye ait olan Adaletsiz Seçim'in Elif Karlı yorumu, herkes tarafından beğeniyle karşılandı!

"Adaletsiz Seçim," Elif Karlı'nın müzik kariyerinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Güçlü vokal ve etkileyici söz ve müziğiyle, 'Adaletsiz Seçim' şarkısı derin bir duygusallığı yansıtıyor.

İLK ALBÜMÜNDEN SONRA TEKRAR BİR ARADA!

Prodüktörlüğünü Ercan Saatçi'nin yaptığı şarkının aranjesinde İlker Yeter'in imzası var. Seneler sonra tekrar beraber çalışmanın mutluluğunu yaşayan Elif Karlı ve Ercan Saatçi, dinleyenlere adeta Bizim Oranın Adetleri şarkısının muhteşem başarısını hatırlatıyor.

Şarkı yayınlandığı günden beri, dinleyicilerin olumlu tepkilerini alıyor. "Adaletsiz Seçim," müzikseverleri güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarmayı başarıyor.

"Adaletsiz Seçim," tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilir durumda. Şarkıyı dinleyerek, Elif Karlı'nın müziğinin tadını çıkarabilirsiniz.